Министр аграрной политики Украины подал в отставку

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой.

"Ухожу с поста с благодарностью за выраженное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП ("Блок Петра Порошенко"), членам аграрного комитета, президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе "УДАР" (депутатская группа в парламенте) и лично (мэру Киева) Виталию Кличко", — написал министр.

Также Кутовой сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

"Прошу коллег по парламенту отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать за него", — добавил он.

Кутовой работает министром аграрной политики в правительстве Гройсмана с апреля 2016 года. В конце апреля 2017 года премьер признал, что правительственная команда нуждается в усилении, заявив при этом, что пока вопрос внесения изменений в состав кабмина не обсуждается.