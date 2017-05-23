Германии пора отказаться от попыток изолировать Россию, заявил Шредер

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что после парламентских выборов Германия может изменить отношение к России и занять более реалистичную позицию. Об этом он заявил в интервью журналу Cicero.

"Россия — важнейший сосед Евросоюза и член Совета Безопасности ООН. Такую страну нельзя изолировать", — констатировал Шредер.

Экс-канцлер призвал к постепенной отмене санкций и подчеркнул, что обе страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве. По его словам, Германия нуждается в российском рынке и ресурсах, а Россия, в свою очередь, имеет потребность в ноу-хау немецкой экономики.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.