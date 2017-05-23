Президент Филиппин ввел военное положение в одной из провинций страны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" (террористическая организация запрещена в РФ) группировкой, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента.

По данным агентства, представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находится с визитом.

Ранее Дутерте заявил, что готов прибегнуть к убийству людей или введению военного положения в ряде регионов своей страны, если это поможет предотвратить ее упадок.