"Ливийский квартет" призвал политические силы Ливии воздержаться от насилия

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Участники заседания "ливийского квартета" в Брюсселе – ООН, ЕС, Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский Союз (АС) – призвали политические силы Ливии воздержаться от насилия и решить кризис в стране политическим путем, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы подчеркнули срочность мирного решения политического кризиса самими ливийцами и напомнили о нашем отторжении угрозы использования вооруженных сил любой из ливийских сторон", — сказала Могерини журналистам после заседания.

Она также сообщила, что участники заседания "решительно осудили беспричинное нападение на прошлой неделе на (авиабазу) Брак-аш-Шати и все акты насилия". "Мы призвали все стороны воздержаться от дальнейшего насилия и любых действий, которые могут подорвать ведущуюся работу по поиску решения конфликта путем переговоров", — заявила глава дипломатии ЕС.

В свою очередь, спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер заявил, что нападение на авиабазу может быть военным преступлением. "Если действительно имели место целенаправленные убийства, людей убивали выстрелами в голову, это может быть военным преступлением, расследовать которое может МУС", — заявил он.

Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт отметил, что "каждый раз, когда намечаются политические дискуссии и встречи сторон, чтобы добиться прорыва, всегда происходит какой-то подрывающий инцидент, прерывающий процесс". "Мы предупреждаем тех, кто подрывает (процесс), что необходимо остановиться, мы видим их", — сказал генсек ЛАГ.

Ранее Sky News Arabia сообщил об атаке союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати.

По словам представителя ливийской национальной армии под командованием Хафтара Ахмада Аль-Месмари, по меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны. Его слова приводило агентство Франс Пресс.

Он заявил, что среди жертв атаки — безоружные солдаты, которые возвращались с военного парада, а также мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

Также сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси из-за атаки на авиабазу на юге страны.