Два миротворца ООН погибли, попав в засаду на северо-востоке Мали

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Два миротворца ООН погибли при нападении неизвестных в области Кидаль на северо-востоке Мали.
В начале мая в результате обстрела лагеря миссии в Тимбукту один миротворец погиб и девять получили ранения.
Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.