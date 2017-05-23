Два миротворца ООН погибли, попав в засаду на северо-востоке Мали

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Два миротворца ООН погибли при нападении неизвестных в области Кидаль на северо-востоке Мали.

В заявлении миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) говорится, что пеший патруль "голубых касок" во вторник утром попал в засаду в пяти километрах от населенного пункта Агельхок. В результате нападения еще один миротворец получил ранение.

В начале мая в результате обстрела лагеря миссии в Тимбукту один миротворец погиб и девять получили ранения.

Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.