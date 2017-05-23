Экс-глава ЦРУ не знает, был ли "сговор" между командой Трампа и Россией

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан (2013-2017) заявил, что не знает, был ли "сговор" между лицами, вовлеченными в президентскую кампанию Дональда Трампа, и Россией.

"Я натолкнулся и в курсе той информации и сведений разведсообщества, которые выявили контакты и взаимодействие между российскими официальными лицами и американскими лицами, участвующими в кампании Трампа, и я знаю об этом", — заявил Бреннан, выступая на слушаниях в сенате.

Он добавил, что "не знает" и "не может подтвердить, существовал ли сговор".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".