Главу АНБ спросили о "жучках" в Белом доме после встречи Трампа и Лаврова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский сенатор от демократов Тэмми Дакуорт направила письменный запрос главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу по поводу того, были ли в Белом доме найдены "жучки" после встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила газета Financial Times.

В письме ветеран войны в Ираке Дакуорт спросила у Роджерса, связывалась ли секретная служба США с АНБ перед встречей Трампа и Лаврова, чтобы удостовериться в отсутствии угроз безопасности. Она также спросила, "были ли российские прослушивающие или записывающие устройства обнаружены в Овальном кабинете, Белом доме или на прилегающей к Белому дому территории" после встречи и какой вред они могли нанести.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить конгрессу запись переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если на это даст согласие администрация США. Помощник президента уточнил, что аудиозапись разговора не велась, но есть стенограмма.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. Та же газета опубликовала большой материал, в котором подробно рассматривала сценарий, в котором сопровождавший Лаврова фотограф установил подслушивающее устройство в Овальном кабинете. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию "несусветным позором".

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Сам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.