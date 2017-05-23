У военной разведки США нет доказательств, что Россия финансирует талибов*

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны США не располагает информацией о якобы имевших место поставках Россией вооружения афганскому движению "Талибан"*, заявил глава ведомства генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

"Из бесед с талибами мы знаем, что они (РФ) предлагали некоторую поддержку (талибам), но я не видел реальных физических доказательств того, чтобы (талибам) поставлялись деньги или оружие (из РФ). У них (РФ) были обсуждения, потому что они хотят быть частью решения на афганском театре", — заявил Стюарт на слушаниях в сенате.

По его словам, Россия поддерживает талибов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), поскольку считает, что ИГ несет угрозу Центральной Азии и в конченом счете России. "Это их аргумент. И довольно слабый", — сказал генерал.

Ранее официальные представители США не раз обвиняли РФ в оказании военной помощи талибам в Афганистане. Россия отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.