В МИД заявили о попытках оклеветать Россию из-за провала США в Афганистане

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления о поддержке Москвой талибов* рассчитаны на отвлечение внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, которые допустили военные США и НАТО за более чем 15 лет пребывания в Афганистане, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Как указано в документе, ранее командующий полицией афганской провинции Кандагар генерал Абдул Разак заявил, что Россия в сотрудничестве с другими странами "помогает талибам* финансами и поставками вооружений".

Кроме того, сообщает МИД, американский телеканал Fox News "применил известный прием манипулирования общественным сознанием, объединив в одном информационном контексте сообщения о появлении неопознанных вертолетов в приграничной с Таджикистаном провинции Кундуз и контрабанде товаров через таджикско-афганскую границу с очередными измышлениями афганских псевдоаналитиков о возможном прибытии к талибам* российских военных советников и организации ими финансовой и логистической поддержки" движению "Талибан"*.

"Складывается устойчивое впечатление, что в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, кое-кто, в том числе через своих подручных в ИРА, продолжает предпринимать попытки оклеветать Россию, прикрывая при этом собственные действия по оказанию поддержки террористам, прежде всего, боевикам ИГИЛ*", — говорится сообщении.

При этом в разведывательном управлении министерства обороны США не располагают информацией о якобы имевших место поставках Россией вооружения афганскому движению "Талибан"*.

"Из бесед с талибами мы знаем, что они (Россия — ред.) предлагали некоторую поддержку (талибам — ред.), но я не видел реальных физических доказательств того, чтобы (талибам — ред.) поставлялись деньги или оружие (из России — ред.)", — заявил глава ведомства Винсент Стюарт на слушаниях в сенате.

Ранее представители Вашингтона уже обвиняли Москву в поддержке талибов*. Так, командующий Вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявил о ее "растущем влиянии" и "поставках" радикальному движению "Талибан"* в Афганистане. Что именно поставляет Россия, генерал не уточнил.

На слова генерала отреагировали в Москве. В российском МИД заявили, что США тиражируют подобные заявления, чтобы найти виновного в своих провалах, "но ищут виновного где угодно, только не в Вашингтоне".

*Террористическая организация, запрещенная в России