Граждане Польши числятся пропавшими без вести после теракта в Манчестере

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Граждане Польши пропали без вести после теракта в британском Манчестере, следует из сообщения МИД республики в Twitter.
При этом польский МИД не уточняет число пропавших граждан страны.
В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России