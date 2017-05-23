Граждане Польши числятся пропавшими без вести после теракта в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (130)

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. 23 мая 2017

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. 23 мая 2017

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Граждане Польши пропали без вести после теракта в британском Манчестере, следует из сообщения МИД республики в Twitter.

"Польские консулы в Манчестере находятся в постоянном контакте с семьями граждан Польской Республики, пропавших в Манчестере, и окружили их заботой", — говорится в сообщении.

При этом польский МИД не уточняет число пропавших граждан страны.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России