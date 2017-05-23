Скотленд-Ярд пересматривает меры безопасности после теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд в связи с терактом в Манчестере пересматривает меры безопасности для всех будущих публичных мероприятий в британской столице, говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

"Хотя в настоящее время все меры безопасности в Лондоне разработаны с учетом серьезного уровня террористической угрозы, специалисты из подразделений, отвечающих за планирование мероприятий, и эксперты по обеспечению безопасности сейчас детально пересматривают все планы для будущих мероприятий в столице", — говорится в сообщении.

В документе сообщается, что в рамках операции "Геркулес" будет усилено присутствие как видимой полиции, так и работающих под прикрытием оперативников. "Места, типы тактики и количество полицейских будут меняться, чтобы добиться наибольшей эффективности и понизить предсказуемость", — отмечается в заявлении.

Вечером 22 мая в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.