Бывший главком ВВС Турции отрицает причастность к попытке переворота

АНКАРА, 23 мая — РИА Новости. Бывший главком ВВС Турции генерал Акын Озтюрк не признал на суде свою причастность к попытке переворота в стране в июле прошлого года, сообщает газета Hurriyet во вторник.Anadolu сообщало, что Озтюрк признал свою вину в попытке переворота, но вскоре удалило эту новость.
"Суд по обвинению в таком предательстве — самое большее наказание для меня, отслужившего в армии 46 лет. Мой дорогой народ и командиры, которые обучили меня, должны знать, что я не участвовал в этой коварной попытке государственного переворота", — сказал Озтюрк, выступая на суде.
Озтюрк опроверг публикации в прессе, согласно которым он взял на себя ответственность за организацию мятежа, заявив, что они появились прежде, чем он начал давать показания. Бывший главком ВВС Турции также отрицает, что входил в группу мятежников, которая пыталась уговорить главу генштаба ВС Турции Хулуси Акара возглавить руководство попыткой переворота.
В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
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