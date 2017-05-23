Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск присоединился к соболезнованиям в связи с террористическим актом в Манчестере, назвав "варварское" нападение "бессмысленным актом жестокости".

"Его Святейшество папа Франциск был глубоко опечален известием о трагических потерях и пострадавших в результате варварского нападения в Манчестере и выражает свою искреннюю солидарность с теми, кого затронул этот бессмысленный акт жестокости", — говорится в телеграмме соболезнования, текст которого на английском языке распространила служба печати Святого престола.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Особо помня о тех детях и молодых людях, чьи жизни оборвались, понтифик молится о том, чтобы Господь направил на британскую нацию благословение мира, силы и исцеления, сообщает служба.

"Он отмечает благородные усилия спасателей и сотрудников служб безопасности и заверяет, что его молитвы посвящены пострадавшим и погибшим", — отмечается в тексте, подписанном госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>