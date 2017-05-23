Трамп завершил визит в Израиль и вылетел в Италию

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил визит в Израиль и Палестину, которые он вновь пообещал привести к миру, но так и не объяснил, как собирается преуспеть в предприятии, оказавшемся не по силам его предшественникам.

После суток переговоров с лидерами конфликтующих сторон, публичных выступлений и осмотра религиозных святынь американский лидер с супругой, дочерью и зятем перелетели на вертолете в Тель-авивский международный аэропорт, чтобы отправиться в Италию — следующий пункт своего дебютного зарубежного турне.

У трапа "борта номер один" их провожали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой и президент Реувен Ривлин. На летном поле был выстроен почетный караул из представителей разных родов войск. Местные телеканалы вели прямую трансляцию церемонии, как и практически всех остальных пунктов визита.

В Иерусалиме и Вифлееме Трамп выражал уверенность в том, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире, обещал помочь им в этом и говорил, что заручился обязательствами обеих сторон работать над урегулированием. При этом от конкретизации мирных инициатив он вновь уклонился.

Сквозной темой визита Трампа, ранее побывавшего в Саудовской Аравии, стали его слова о растущих симпатиях к Израилю со стороны арабского мира, напуганного угрозой Ирана. Израильтян президент призвал не упустить эту возможность и подключиться к формируемой им региональной "коалиции партнеров".