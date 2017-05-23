При теракте в Манчестере погибла восьмилетняя девочка

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Восьмилетняя Саффи Роуз Руссос погибла в результате теракта в Манчестере, передают британские СМИ со ссылкой на местные власти.

По данным газеты Guardian, девочка пришла на концерт вместе с мамой Лизой Руссос и старшей сестрой, которые в настоящее время госпитализированы.

Ранее во вторник была опознана первая жертва теракта — 18-летняя Георгина Календер.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человека погибли, сообщается, что среди них есть и дети, еще 59 человек получили ранения. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.