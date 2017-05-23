Польская армия хочет получить четыре подлодки на Балтике

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польский военно-морской флот рассчитывает получить минимум четыре подводные лодки, заявил на пресс-конференции во вторник министр обороны страны Антони Мачеревич.

Польское военное руководство ранее во вторник презентовало новую концепцию обороны, где основным источником опасности названа Россия.

"Речь о приобретении как минимум четырех подлодок. Без обороны Балтики мы не защитим наше отечество", — сказал Мачеревич.

Министр, не назвав сроков получения подлодок, уточнил, что новые подводные лодки должны быть оснащены не только средствами защиты, но и средствами поражения.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.