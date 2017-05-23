Польская армия хочет получить четыре подлодки на Балтике

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польский военно-морской флот рассчитывает получить минимум четыре подводные лодки, заявил на пресс-конференции во вторник министр обороны страны Антони Мачеревич.
Польское военное руководство ранее во вторник презентовало новую концепцию обороны, где основным источником опасности названа Россия.
Министр, не назвав сроков получения подлодок, уточнил, что новые подводные лодки должны быть оснащены не только средствами защиты, но и средствами поражения.
Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.