Трамп призвал Израиль и Палестину к трудным решениям во имя мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал израильтян и палестинцев принять "трудные решения" во имя мира и повторил, что считает возможным урегулирование ближневосточного конфликта.

Речью в Иерусалиме он завершил свой визит в Израиль и Палестину, который вписан в программу первого зарубежного турне американского лидера.

"Достижение мира не будет легким. Мы все знаем это", — сказал Трамп после двух дней переговоров с израильскими и палестинскими руководителями.

"Обеим сторонам придется принимать трудные решения. Но упорством, компромиссами и верой в достижимость мира израильтяне и палестинцы способны достичь сделки", — заявил он.

Трамп, по его словам, увидел готовность двигаться к миру со стороны как премьер-министра Израиля Биньямине Нетаньяху, так и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

В речи он вновь уклонился от конкретизации своих мирных ближневосточных инициатив.

После выступления в Музее Израиля Трамп отправляется в аэропорт, откуда вылетит в Италию — следующий пункт своего дебютного турне.

Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.