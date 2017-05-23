Трамп пообещал всегда быть на стороне Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация будет всегда на стороне Израиля, пообещав "большие и прекрасные" перемены в отношениях двух стран.
"Моя администрация всегда будет на стороне Израиля", — сказал он, вызвав овацию в зале. После этих слов к Трампу подошел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и пожал ему руку.
Перечислив давние угрозы безопасности Израиля, от ХАМАС и "Хезболлах" до Ирана, он заверил, что Америка не даст в обиду своего главного ближневосточного союзника.
Партнерство США с Израилем в сфере безопасности, по словам Трампа, "никогда не было прочнее", но при нем окрепнет еще больше. "Вы увидите разницу. Большую, большую прекрасную разницу", — пообещал он.
В Израиль президент прилетел из Саудовской Аравии, где, по его словам, добился "существенного прогресса" в сколачивании региональной "коалиции партнеров". Из Иерусалима Трамп отправляется в Италию — следующий пункт своего дебютного турне.