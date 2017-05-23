В США мужчина погиб от отравления чипсами

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще 9 пострадали в результате отравления кукурузными сырными чипсами "начос", купленными на одной из заправок в американском штате Калифорния, сообщает издание Chicago Tribune.

По информации издания, в чипсах содержалась бактерия, спровоцировавшая вспышку острого пищевого отравления и ботулизма, которое характеризуется интоксикацией организма и поражением центральной нервной системы. Жертвой отравления стал 37-летний мужчина. Пострадавшие в настоящий момент получают необходимую медицинскую помощь в местных больницах.

Департамент здравоохранения штата Калифорния подтвердил, что по результатам теста в пачках кукурузных чипсов, изъятых с заправки, была обнаружена провоцирующая ботулизм бактерия, пишет издание.

Как сообщили местные власти, источник заражения пока не установлен, ведется проверка как заправочной станции, так и производителя сырного соуса для чипсов.