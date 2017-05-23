Трамп заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

"Мы говорим вам здесь и сейчас: "У Ирана не будет ядерного оружия", — сказал Трамп, выступая с речью в завершение визита в Израиль.

"Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появлению у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки им террористов и боевиков", — пообещал он.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.

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