Трамп заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
"Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появлению у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки им террористов и боевиков", — пообещал он.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.
Подробнее об иранской ядерной программе читайте в справке >>