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Бюджет Трампа: сэкономить на всем, кроме войны

16:0823.05.2017
(обновлено: 16:14 23.05.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары СШАДоллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Белый дом обнародовал проект федерального бюджета на 2018 год, одной из целей которого называется постепенное сокращение государственного долга США, к настоящему времени составляющего 20 триллионов долларов. По сообщению издания Daily Mail, в администрации президента Трампа надеются полностью выплатить долг в течение "нескольких ближайших десятилетий". Чтобы добиться этой цели, в Вашингтоне готовы на суровые меры экономии. Среди пострадавших — бедные внутри США и бедные страны-союзники, включая Украину.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017 года
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017 года

Каких бюджетников не жалко

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
Эксперт рассказал, к чему могут привести планы США увеличить военный бюджет
Амбициозный план команды Трампа основывается на сделанных Белым домом оценках экономического роста в ближайшие десятилетия, заложенных в проект бюджета. Ожидается, что ВВП США будет увеличиваться на 3% за год в течение десятилетий. При подобном развитии событий госдолг действительно может быть выплачен — при условии, что американские работники бюджетной сферы "затянут пояса". "Если нашу общенациональную задолженность разделить на каждого, то получится только 60 тысяч долларов", — сообщает директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Экономист говорит о выплате совокупного госдолга как о достижимой цели.

Проекты снижения расходной части бюджета публиковались командой Трампа начиная с февраля этого года. Заранее было известно, что под нож отправятся экологические программы, курируемые федеральным "Агентством по охране окружающей среды США" (EPA). У зеленых отнимут приблизительно 30% финансирования, поставив их проекты на грань выживания.

Трудно придется академическим исследователям в гуманитарной сфере из-за серьезного снижения расходов на "Национальный вклад в общественные науки" (National Endowment for the Humanities) (NEH) — фонд, финансирующий эту область исследований. Действуя в том же ключе, Трамп намерен сократить расходы на гуманитарные программы по продвижению американских ценностей во всем мире, иногда называемые "мягкой силой".

Денег не досчитаются страны — союзники США по всему миру. При оглашении проекта бюджета выяснилось, что трем из них — Египту, Иордании и Израилю — помощь будет оставлена в прежнем объеме. Зато союзники "второго ряда", включая Тунис и Украину, останутся без финансирования.

© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Доллары США

Пострадают бедные

Американский военнослужащий. Архивное фото
© Sputnik
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Трамп: новый бюджет США нацелен на обеспечение безопасности страны
Планы Трампа по затягиванию поясов затронут и наиболее уязвимую часть американского общества — бедных, в отношении которых Белый дом, похоже, собирается отказаться от деликатности. Траты на медицинскую помощь неимущим Medicaid будут урезаны, не исключая расходов на наркозавиcимых. Снизятся выплаты в рамках Американской программы льготной покупки продуктов: в администрации Трампа ее считают неэффективной.

Мик Малвейни называет предлагаемые меры мягким принуждением неработающих к труду. "Если вы получаете продукты по льготным программам, но физически здоровы, мы нуждаемся, чтобы вы отправились работать. Если вы получаете страховку по инвалидности, но не являетесь в полной мере инвалидом, нам нужно, чтобы вы отправились назад на работу", — говорит экономист. Сокращения расходов на больных и бедных команда Трампа намерена проводить в жизнь, даже несмотря на то, что эти меры противоречат предвыборным обещаниям республиканца, обещавшего некоторые из программ не трогать. "Если он сократит Medicaid, то нарушит свои собственные слова", — комментирует проект бюджета лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

В Белом доме бюджетную экономию пробуют связать с ультраправой антимиграционной программой Трампа, позволившей ему собрать голоса на выборах. Так, из проекта бюджета следует сокращение выплат детям, родители которых подозреваются в нелегальной миграции на территорию США.

Противоречия жесткого проекта

Забор, отделяющий Мексику и США. Архивное фото
© AFP 2017 / Herika Martinez
В США запрос на финансирование "стены Трампа" внесут в бюджет-2018
Поддерживающий Дональда Трампа интернет-ресурс Breitbart пишет, что проект нового бюджета США "понравится консерваторам, но вызовет ненависть умеренных". Газета The Guardian сравнивает экономическую политику Трампа с линией неолибералов 1980-х — Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Однако, в отличие от своих предшественников, новый глава США привержен изоляционистским проектам. План бюджета предполагает финансирование стены на границе с Мексикой, усиленные вложения в пограничную службу и структуры Министерства внутренней безопасности, ведущие борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, получается, что Трамп намерен не только экономить, но и тратить.

В особенности это заметно в том, что касается военных расходов. Согласно проекту бюджета, средства, выделяемые на Министерство обороны, возрастут на 10%, что в абсолютных цифрах дает 52 миллиарда долларов. Подобные расходы способны поставить под сомнение планы администрации по выплате долга.
Другая проблема, стоящая перед американской администрацией, — необходимость получить одобрение конгресса. Демократы, при правлении Обамы наращивавшие социальные расходы, и многие умеренные республиканцы гарантированно окажутся против.

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