МТС не видит рисков от блокировки российских интернет-ресурсов на Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский сотовый оператор МТС не видит рисков для деятельности компании на Украине из-за уменьшения пользования мобильным интернетом после того, как украинские власти ввели санкции в отношении российских интернет-ресурсов, заявил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

Выручка МТС в первом квартале сократилась на 1,1% и составила 104,7 миллиарда рублей. Выручка в Украине выросла на 2,9%, до 2,8 миллиарда гривен (6 миллиардов рублей).

"Мы верим, что там еще есть потенциал для развития… То, что произошло с интернет-ресурсами, к нам прямого отношения не имеет. Мы очень надеемся, что мы… никаким образом не пострадаем от уменьшения пользования мобильным интернетом нашими потребителями…. Каких-то конкретных рисков мы не закладываем кроме общих рисков, которые заложены в каждую страну", — сказал Лацанич на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МТС отметили, что соблюдают законодательство Украины, оператор начал блокировать доступ к интернет-ресурсам.