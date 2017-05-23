Украине невыгодно брать у США кредиты на вооружение, считает эксперт

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украине будет невыгодно брать у США кредиты на закупку вооружений, однако не исключено, что украинские власти могут согласиться на такое предложение Вашингтона ради имиджа, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
По словам Охрименко, продукция военного назначения, которую США передавали Украине в предыдущие годы в рамках грантовых программ, в основном представляла собой списанное или бывшее в употреблении имущество.
"С точки здравой логики брать кредит абсолютно бессмысленно, потому что брать американский хлам, а потом за эти проценты еще выплачивать кредит – это глупо. Но зная наших чиновников, которые сейчас при власти, они могут из принципа взять, чтобы кричать на каждом углу, что Америка нас любит", — сказал эксперт РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания.