Украине невыгодно брать у США кредиты на вооружение, считает эксперт

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украине будет невыгодно брать у США кредиты на закупку вооружений, однако не исключено, что украинские власти могут согласиться на такое предложение Вашингтона ради имиджа, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты, в числе этих стран оказалась и Украина.

По словам Охрименко, продукция военного назначения, которую США передавали Украине в предыдущие годы в рамках грантовых программ, в основном представляла собой списанное или бывшее в употреблении имущество.

"С точки здравой логики брать кредит абсолютно бессмысленно, потому что брать американский хлам, а потом за эти проценты еще выплачивать кредит – это глупо. Но зная наших чиновников, которые сейчас при власти, они могут из принципа взять, чтобы кричать на каждом углу, что Америка нас любит", — сказал эксперт РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания.

Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.