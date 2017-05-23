В ОАЭ из тюрем выпустят почти тысячу заключенных

ДУБАЙ, 23 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян издал указ о досрочном освобождении из тюрем 977 заключенных по случаю наступления священного для мусульман месяца поста Рамадан, говорится в микроблоге президента в Twitter.

"Президент выпустил указ об освобождении 977 заключенных по случаю начала месяца Рамадана", — говорится в сообщении.

В этом году месяц Рамадан мусульманского лунного календаря, в который мусульмане постятся с восхода до захода солнца, начнется с 26 мая. В этом месяце мусульманам предписано не только поститься, но и совершать добрые дела. Руководство стран Персидского залива, в том числе ОАЭ, традиционно в начале Рамадана выпускает на свободу узников, не совершивших тяжких преступлений.