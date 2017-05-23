Нападавшие на парламент Македонии признали вину и получили условные сроки

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Девять обвиняемых в нападении в конце апреля на Собрание (парламент) Македонии признали на суде во вторник свою вину и приговорены к условным срокам различной продолжительности, сообщило Нова ТВ из здания суда в Скопье.

Ранее суд в Скопье перенес на вторник заседание по делу первой группы участников беспорядков в Собрании в составе девяти обвиняемых. Им всем вменялось "участие в толпе, которая препятствовала служебному лицу в исполнении должностных обязанностей" и "участие в толпе, совершившей преступное деяние".

"Все девять обвиняемых за насилие в Собрании 27 апреля получили условные наказания за участие в толпе, которая препятствовала должностному лицу исполнять служебные обязанности. Самое большое наказание суд назначил Димче Христовски по прозвищу Жаба, который получил пять лет условного срока, в течение которых не смеет преступать закон, иначе будет заключен в тюрьму на 1,5 года", — передает телеканал.

Остальные восемь обвиняемых получили по году условного наказания, который грозит им полугодовым тюремным заключением в случае повторного правонарушения. Защита обвиняемых заявила на процессе, что они признают и осознают свою вину и "полностью раскаялись в содеянном".

МВД республики провело служебное расследование в отношении своих сотрудников, не проявивших должного рвения и не помешавших нападавшим на парламентариев. Отдел внутреннего контроля в результате временно отстранил одного высокопоставленного офицера, 11 полицейских из Скопье и четырех сотрудников подразделения быстрого реагирования.

В Скопье 27 апреля вечером произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания.

Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше ста человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.