Киев отгораживается от чужого мнения в медиапространстве, считают в Совфеде

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина отгораживается от чужого мнения в медиапространстве, вводя квоту в размере 75% на украинский язык на телевидении. При этом европейский телеканал Euronews прекращает вещание в стране на украинском языке, сообщил замглавы международного комитета Совета федерации Андрей Климов.

Ранее во вторник Верховная рада Украины приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

"В их логике сразу бы перейти на английский или немецкий язык", — сказал Климов РИА Новости во вторник.

При этом Euronews прекращает вещание в стране на украинском языке, напомнил сенатор. "В качестве причин указываются проблемы с финансированием и несогласие с позицией телеканала. Таким образом, Киев не пускает чужую информационную продукцию на свое украиноязычное медиапространство", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что это нарушает европейские ценности и дико с точки зрения человеческой логики. По мнению сенатора, это будет нарушать права русскоязычных граждан. Хотя Киев не стесняется использовать против таких граждан "Точку-У" на юго-востоке Украины, отмечает собеседник агентства.

"В Бельгии, Финляндии даже небольшие народности имеют право на использование своих языков в качестве государственного", — заявил сенатор.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.