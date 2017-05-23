Чего хотят венгры Закарпатья

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине может в ближайшее время повториться процесс, аналогичный "Бессарабскому делу", когда в 2015 году СБУ были арестованы, а потом украинским судом осуждены активисты "Бессарабской народной рады". На скамью подсудимых могут сесть лидеры венгров Закарпатья, пишут обозреватель Александр Чаленко и автор Виктор Мельников в материале для издания Украина.ру.

Напомним, два года назад "бессарабы" требовали от Киева предоставить национально-культурную автономию национальным меньшинствам этого региона — болгарскому, гагаузскому, молдавскому и другим. За это они получили реальные сроки.

Возможно, такая участь может ждать сегодня и лидеров, и активистов венгерской общины Закарпатья за то, что и они требуют национально-культурной автономии для своей общины. Речь об отделении или о присоединении районов компактного проживания венгров — Береговского и Виноградовского — к Венгрии вообще не стоит.

Киев не только не соглашается идти ни на какие уступки, но в лице таких политиков как Илья Кива, советника Арсена Авакова, интерпретирует такие инициативы лидеров венгров как антиукраинские и прокремлевские.

"….я считаю, это продолжение плана Суркова по разделению страны на Новороссию, Бессарабию, часть венгерской территории", — заявил Кива украинским СМИ.

Чем недовольны венгры Закарпатья

Так один из депутатов-венгров Береговского районного совета, который попросил не называть в печати его имя, объяснил Ukraina.ru, в чем заключается с одной стороны тревога венгерской общины Закарпатья, а с другой — претензии последней к центральной киевской власти.

"Петр Порошенко, начиная буквально с 2014 года, при любом подходящем случае говорит, что крымским татарам надо в Крыму дать национальную автономию. И недавно он об этом говорил. Лично мне, представителю венгерского национального меньшинства, это нравится. У нас только один вопрос к Порошенко: почему то, что можно крымским татарам — национально-культурную автономию, нельзя венграм Закарпатской области. Почему когда мы требуем этого, нас сразу объявляют сепаратистами. В чем сепаратизм? Почему Киев сомневается в нашей лояльности? Мы тоже хотим в Европу, в ЕС", — удивляется собеседник нашего издания.

Вторая причина недовольства венгров, по мнению нашего собеседника, это то, что языковые квоты, которые хочет ввести Киев, попросту убьют местные электронные СМИ на венгерском языке.

"В итоге попросту исчезнут передачи на венгерском на телевидении и на радио. И с этим надо что-то делать", — пояснил ситуацию венгерский депутат. Третья причина, это то, что власть на полном серьезе будет бороться с двойным гражданством, и тех, у кого есть паспорт иностранного государства будут лишать украинского гражданства.

"Смотрите, у нас, у закарпатских венгров, еще со времени обретения Украиной независимости, есть паспорта Венгрии. У всех. Что, об этом Киев не знал никогда? Знал. Но на это всегда закрывали глаза, потому что паспорта нам нужны для экономических и домашних нужд — поехать в Венгрию на работу или к родственникам. И всё! Никто никогда не требовал присоединения к Венгрии. Никакого сепаратизма не было. Теперь же мы опасаемся, что местных венгров, которые будут чего-то требовать от Киева или против чего-то протестовать, будут попросту лишать украинского гражданства, а значит лишать родины", — объяснил депутат.

Языковая проблема

Другой наш собеседник — закарпатский социолог Александр Пелин, указывает на то, что многие венгры будут недовольны тем, что на Закарпатье запретят местным водителям ездить на транзитных номерах. Им и сегодня надо через каждые пять дней перерегистрироваться, приезжая на переходы на границу. Водители периодически устраивали там бунты, перекрывая пункты перехода.

Если Верховная Рада в ближайшее время примет закон, ограничивающие право получения образования на языке национальных меньшинств, то венгерскому языку в таком случае, по мнению местных активистов, грозит дискриминация в школах и ВУЗах.

А этот язык очень распространен в Закарпатье. Те, кто бывал в этом регионе, в курсе, что на нем говорят, как местные венгры, так и славянское население, причем с детства. Например, известный украинский политик Нестор Шуфрич в армии был переводчиком с венгерского. Венгерским владеют некоронованный король Закарпатья Виктор Балога и бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк.

Так исторически сложилось, потому что с X века Закарпатье входило в состав Венгерского королевства. Только с прошлого столетия оно в основном пребывало сначала в составе Чехословакии, а потом СССР и Украины.

"Вы знаете, перед парламентскими выборами 2014 года я проводил социологические исследования по языковому вопросу, — рассказывает Александр Пелин. — И вот что интересно. За придание венгерскому языку официального статуса наряду с украинским выступают не только в Береговском и Виноградовском районе Закарпатья, где этнических венгров больше 70%, но и, как это не парадоксально, в столице Закарпатья — Ужгороде. Хотя в этом городе венгров не больше 10%, но за то, чтобы изучать венгерский язык и предоставить ему официальный статус выступают более 50% жителей Ужгорода".

Поэтому Береговский совет на прошлой неделе и принял обращение к Петру Порошенко и Владимиру Гройсману, за что потом руководитель Береговского районного совета Йосиф Шин и депутат Отто Ваш были задержаны СБУ по подозрению в сепаратизме.

Депутаты Береговского райсовета осудили возможные ограничения в регулировании языкового вопроса, предполагаемые законопроектами, переданными на рассмотрение в Верховную раду (№5556, №5669, №5670). По мнению депутатов, принятие таких законодательных актов "будет означать практическое отрицание" или "значительное усложнение условий использования языков меньшинств в публичной сфере". Кроме того, на стадии подготовки к принятию депутатами украинского парламента находится новая редакция закона "Об образовании", поправки к которому существенно ограничивают права на обучение на родном языке представителей нацменьшинств.

Кроме того, лидеры Венгерской общины Михаил Товт и Иосиф Борто организовали установку на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закаратской области стел с текстом на языке национального меньшинства. Надписи гласят: "Виноградовский район. Венгры приветствуют вас" и "Береговский район. Земля венгерского языка". Борто и Товт заявили, что стелы являются символом борьбы за национальную автономию.

Будапешт встревожен

Киев боится давать привилегии нацменьшинствам и закручивает им гайки.

Такое мнение в интервью Ukraina.ru выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Анализируя события в Берегово, где СБУ провела обыски у членов венгерской общины и арестовала главу райсовета Шина и депутата Ваша по подозрению в сепаратизме, политолог заявил: если одни меньшинства получат больше свободы, автономию, этого захотят и остальные.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с нашим главой МИД Климкиным призвал Украину признать двойное гражданство для венгров. При этом от 200 до 400 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерские паспорта. А украинская власть в лице Петра Порошенко предлагает лишать украинского гражданства тех, у кого есть второй зарубежный паспорт", — сказал Бортник.

Более того, подчеркнул политэксперт, венгерское правительство, реагируя на языковые законопроекты, поданные в ВР, неоднократно заявляло, что эти документы не соответствуют ценностям Европейского Союза. И вдобавок обещало обжаловать в органах ЕС попытки ущемления языковых прав меньшинств на Украине.

Стоит напомнить, что очень большое влияние в Закарпатском регионе имеют братья Балоги. Однако эксперт не считает, что они используют венгров в своих корыстных целях, помогая им разжигать сепаратизм. По словам Бортника, у Балог с мадьярами сложные отношения. Тогда как Иосиф Шина и депутаты Береговского районного совета — классические венгры, ориентированные на Венгрию.

Как бы то ни было, говорит Бортник, Европа зорко следит за узурпаторскими замашками из Киева. Так как данные законопроекты окажут негативные последствия на проживающих на Украине нацменьшинства.

Не крымские татары

"Завтра я встречаюсь с представителями ОБСЕ, и мы обсудим именно этот вопрос. Европейцы очень обеспокоены украинскими "инновациями" в сфере гуманитарной политики — церковные запреты, ограничения по использованию языков меньшинств и прочее. Это все влияет очень серьезно на те меньшинства, которые получают образование на своем языке и используют его в органах местного самоуправления. Это касается не только венгров, но и болгар, румын, поляков и, между прочим, крымских татар", — подытожил аналитик.

Многие на Украине уже обратили внимание на то, что национально-языковых прав на Украине могут без всякого опасения для себя требовать только лидеры крымских татар. Остальным представителям национальных меньшинств — венгерского, болгарского, молдавского и других ждет "цугундер".

"Это даже не двойные стандарты, это политическое шулерство. Просто здесь нет стандартов. Нет правильного восприятия необходимости формирования федеративной системы обустройства государственности. И в этом наша беда, что все мы уцепились за унитарное хуторянство", — сказал украинским СМИ депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко.

Он считает, что проблемы в отношениях между регионами и центральной властью можно решить за счёт федерализации и закреплением за районами компактного проживания той или иной этнической группы автономного статуса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день федерализм приравнивается к сепаратизму, в результате чего десятки людей оказались в тюрьме.