В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Макрона 29 мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей первой встречи намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным "болевым точкам" — региональным конфликтам, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кроме того, добавил Песков, представляет интерес обмен мнениями по основным "болевым точкам" международной повестки дня, а именно региональным конфликтам, "которые хорошо известны".
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, встреча Путина и Макрона состоится в Париже 29 мая.