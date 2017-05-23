В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Макрона 29 мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей первой встречи намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным "болевым точкам" — региональным конфликтам, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе — у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", — сказал Песков, отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров лидеров двух стран.

Кроме того, добавил Песков, представляет интерес обмен мнениями по основным "болевым точкам" международной повестки дня, а именно региональным конфликтам, "которые хорошо известны".

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, встреча Путина и Макрона состоится в Париже 29 мая.