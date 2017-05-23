В Кремле не комментируют сделку США и Саудовской Аравии по вооружениям

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кремль не будет комментировать сделку США и Саудовской Аравии о поставках вооружения Эр-Рияду, российско-саудовские отношения развиваются по своим направлениям, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю это без комментария",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос вызывает ли оборонная сделка, заключенная в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, озабоченность Кремля. На вопрос о том, продолжаются ли контакты Москвы и Эр-Рияда по оружейным контрактам и есть ли у них перспективы, Песков сказал: "Есть двусторонние американо-саудовские отношения, есть российско-саудовские отношения, они развиваются по своим направлениям".

США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов, сообщил ранее журналистам представитель Белого дома.