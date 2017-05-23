Елизавета Вторая: Британия шокирована "варварским актом" в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Королева Великобритании Елизавета Вторая заявила, что вся британская нация шокирована многочисленными жертвами в результате "варварского акта" в Манчестере, и выразила соболезнования родственникам погибших и гражданам страны.

"Вся нация в шоке от гибели и ранения стольких людей минувшей ночью в Манчестере, взрослых и детей, которые пришли на концерт", — сказано в ее заявлении для прессы.

Королева выражает "глубокие соболезнования" всем, кто пострадал в результате трагедии, чьи близкие погибли или были ранены.

Жителям Манчестера, проявившим солидарность с пострадавшими, полицейским, медикам и спасателям Елизавета II выразила благодарность.

"Я выражаю свое восхищение всем жителям Манчестера, откликнувшимся с человечностью и сочувствием на этот варварский акт", — заявила она. Накануне жители города предлагали кров пострадавшим, таксисты бесплатно развозили людей по домам.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Взрыв осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.