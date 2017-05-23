В Белорусии заявили, что не ведут с ЛНР переговоры о поставках угля

МИНСК, 23 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, курирующий топливно-энергетический сектор страны, заявил, что ему ничего не известно о переговорах Минска с самопровозглашенной Луганской народной республикой о поставках угля.

Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Белоруссию среди стран, с которыми ведутся переговоры о продаже угля.

"Я не знаю о таких переговорах. Я веду энергетический сектор страны, как вы знаете. Переговоров таких мы не ведем", — сказал Семашко журналистам.

Он добавил, что в Белоруссии "не очень большие потребности в угле". "У нас основной энергоноситель газ: 95% энергетики работает на газу".

Власти Украины из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.