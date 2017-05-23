Депутат Рады назвал репрессиями запрет на въезд российскому политтехнологу

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Юрий Павленко назвал запрет на въезд в страну российскому политтехнологу Игорю Шувалову "политическими репрессиями" со стороны власти и "продолжением рейдерских действий" в отношении телеканала "Интер".

Ранее член коллегии МВД, депутат Рады Антон Геращенко сообщил, что в понедельник Украина выдворила политтехнолога, "фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Шувалова и запретила ему въезд в страну на пять лет. Шувалов считает, что запрет ему въезда на Украину связан "с борьбой в украинской политике", он назвал такие меры абсурдными.

"Власть усиливает политические репрессии. Запрет на въезд Шувалову – еще одно доказательство этого. Вместо того, чтобы найти и наказать поджигателей "Интера", чего неоднократно требовали международные правозащитные организации, власть продолжает рейдерские действия по отношению к одному из самых популярных телеканалов страны", — приводятся слова Павленко на сайте "Оппозиционного блока".

По его словам, ранее один из собственников "Интера", депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин заявлял о предложениях от представителей власти продать телеканал по "пожарным" ценам. "Я уверен, что сейчас мы наблюдаем за новой попыткой рейдерского захвата сильнейшего медиа-ресурса под лозунгами патриотизма", — сказал Павленко.

Ранее украинские СМИ обнародовали переписку бывшего редактора телеканала "Интер" Марии Столяровой и Шувалова, который, по информации медиа, является членом наблюдательного совета украинского медиахолдинга Inter Media Group. Почту Столяровой якобы взломали хакеры. Значительное место в ее переписке отведено описанию отношений с Шуваловым. Глава МВД обратился к Службе безопасности Украины с призывом расследовать деятельность руководства "Интера" в связи с его "антигосударственной позицией".

Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.