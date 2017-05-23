Депутат Рады назвал репрессиями запрет на въезд российскому политтехнологу

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Юрий Павленко назвал запрет на въезд в страну российскому политтехнологу Игорю Шувалову "политическими репрессиями" со стороны власти и "продолжением рейдерских действий" в отношении телеканала "Интер".
"Власть усиливает политические репрессии. Запрет на въезд Шувалову – еще одно доказательство этого. Вместо того, чтобы найти и наказать поджигателей "Интера", чего неоднократно требовали международные правозащитные организации, власть продолжает рейдерские действия по отношению к одному из самых популярных телеканалов страны", — приводятся слова Павленко на сайте "Оппозиционного блока".
По его словам, ранее один из собственников "Интера", депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин заявлял о предложениях от представителей власти продать телеканал по "пожарным" ценам. "Я уверен, что сейчас мы наблюдаем за новой попыткой рейдерского захвата сильнейшего медиа-ресурса под лозунгами патриотизма", — сказал Павленко.
Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.