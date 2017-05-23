В Польше рассказали, когда армия сможет самостоятельно защитить страну

Солдаты польской армии и армии США во время учений. Архивное фото

Солдаты польской армии и армии США во время учений. Архивное фото

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польская армия через 12 лет сможет защитить страну самостоятельно, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич во время официальной презентации оборонной концепции в Варшаве.

Мачеревич пояснил, что оборонная концепция основывается на результатах крупного стратегического исследования в области безопасности, которое недавно провели в Польше.

"Уже совсем скоро, в перспективе, которую мы можем видеть на расстоянии вытянутой руки, через 12 лет Польша сможет быть защищена собственными силами", — сказал министр.

При этом он подтвердил намерение польских властей увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году.

Мачеревич отметил, что ранее польские вооруженные силы не были предназначены для защиты границ страны. "Вооруженные силы Польши служат обороне независимости, неделимости территории и охране границ. Это никогда не было реализовано до 1989 года. Вооруженные силы Польши не только не были в состоянии выполнить эти обязанности, но и не планировались для этих задач", — заявил министр.