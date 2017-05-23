Трампу в Израиле подарили альбом еврейской девочки, убитой нацистами в Риге

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почтил память 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны, и получил в подарок копию альбома девочки, убитой нацистами в Рижском гетто.

В завершающий день визита в Израиль американский лидер приехал в иерусалимский комплекс "Яд ва-Шем" — крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и мемориал его жертв.

Президент, которого сопровождают жена, дочь, зять и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, зажег вечный огонь в Зале памяти и возложил венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях.

"Наш священный долг — помнить и оплакивать каждую жизнь, которую забрали так жестоко", — сказал Трамп.

"Если мы не будем молчать перед лицом зла… мир и справедливость в конце концов восторжествуют", — добавил он.

Председатель "Яд ва-Шем" Авнер Шалев подарил гостю реплику альбома, который принадлежал еврейской девочке из Германии Эстер Гольдштейн. Его страницы сохранили послания от ее родных и друзей, рисунки и фотографии.

"Первая запись относится к 1937 году, когда Эстер было 11 лет, а последняя датирована 16 сентября 1942 года, за месяц до того, как Эстер была депортирована в Ригу (Латвия) и впоследствии убита", — сообщили в Яд ва-Шеме.

Одну из записей оставила одноклассница Эстер, Белла, погибшая в Освенциме в 1943 году. "Люби жизнь и не бойся смерти. Верь в Бога и лучшее будущее", — написала она.