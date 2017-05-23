В Манчестере после эвакуации открыли торговый центр

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Торговый центр Arndale в центре Манчестера, откуда были эвакуированы посетители, вновь открывается, сообщает телеканал Sky News.

Ранее полиция города сообщила, что расследует инцидент в ТЦ. Очевидцы сообщали о звуке, похожем на взрыв. По некоторым данным, полиция задержала одного человека.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.