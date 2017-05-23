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В мире

Взрыв в Манчестере: соболезнования мировых лидеров и истории очевидцев

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (105)
14:0123.05.2017
(обновлено: 14:04 23.05.2017)
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© REUTERS / Jon SuperПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super

МОСКВА/ДАМАСК/ДУБАЙ/ПРАГА/ТБИЛИСИ, 23 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел вечером понедельника в концертном комплексе в британском городе Манчестер, где проходило выступление американской певицы Арианы Гранде. После случившегося ряд мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, выразили Великобритании соболезнования, а очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии и своих впечатлениях об обеспечении безопасности на мероприятии.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Мировые звезды выразили соболезнования в связи со взрывом в Манчестере
Полиция сообщила о 22 погибших и 59 раненых при взрыве в концертном комплексе "Манчестер Арена". Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

Международная реакция

После взрыва в концертном комплексе в Манчестере ряд мировых лидеров выразили свою солидарность с Великобританией в связи со случившимся и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul Ellis
СМИ: в Манчестере арестовали несколько человек в ходе расследования теракта
Как сообщил Кремль, президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, отметив готовность РФ к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами.

"Глава российского государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами — как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий", — говорится в сообщении. По словам президента, РФ осуждает это преступление и рассчитывает, что заказчики не уйдут от заслуженного наказания.

Взрыв на стадионе в Манчестере
© REUTERS / Andrew YatesВ понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
© REUTERS / Jon SuperПозднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
© REUTERS / Jon SuperПо последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
© REUTERS / Andrew YatesТелеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".Пострадавшие возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
© REUTERS / Jon SuperПо информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
© REUTERS / Jon SuperПремьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
© REUTERS / Andrew YatesВ посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
© AP Photo / Rui VieiraПевица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / Rui Vieira
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
© AFP 2017 / Paul EllisТеракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
© AP Photo / Peter Byrne Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.2017
© AP Photo / Peter Byrne
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.
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Свои соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших выразил и президент США Дональд Трамп. Он также назвал "лузерами" организаторов теракта в английском Манчестере, объяснив, что эпитета "чудовища" те недостойны.

Пострадавшие возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Правоохранители считают, что установили личность смертника в Манчестере
Решительно осудило теракт в Манчестере и министерство иностранных дел Ливана. "МИД Ливана категорически осуждает террористический акт, произошедший в городе Манчестер, в результате которого погибли десятки людей", — говорится в полученной РИА Новости копии заявления МИД. Внешнеполитическое ведомство заявило о солидарности с руководством Британии и ее гражданами, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления раненым.

ОАЭ также выразили поддержку британскому правительству и соболезнования семьям погибших. В сообщении МИД страны подчёркивается, что "ОАЭ отрицают терроризм в любых его формах и проявлениях". Министерство также призвало к интенсивным усилиям международного сообщества для борьбы с терроризмом, "который противоречит всем моральным и гуманитарным ценностям".

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Теракт в Манчестере произошел из-за халатности, считают в ОП
Президент Словакии Андрей Киска во вторник направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи с терактом. "Ваше величество, трагическое сообщение о теракте в Манчестере, которое привело к гибели невинных людей и большому числу раненых, вызвало у меня глубокое возмущение и печаль. Нападение, направленное против молодых людей и детей, является чрезвычайно трусливым и гнусным действием", — написал Киска, одновременно выразив от имени своих сограждан глубокие соболезнования семьям погибших.

Прибывший в Тбилиси с визитом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым тоже выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в Манчестере и отметил, что борьбу с терроризмом надо вести глобально. "Погибшие — в основном, молодые люди, есть также пострадавшие. Хочу выразить особенные соболезнования и отметить, что мы строго осуждаем терроризм. Наша страна как никто другая знает, что такое терроризм. Терроризм – это глобальная опасность, и бороться с ней нужно глобально. Нельзя проводить дифференциацию и классификацию – опасность есть опасность, и она стоит перед каждой страной", — заявил турецкий премьер.

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis
СМИ назвали имя первой жертвы теракта на стадионе в Манчестере
Ранее выразили соболезнования и осудили террористический акт председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, премьер Польши Беата Шидло, польский президент Анджей Дуда, премьер Швеции Стефан Лёвен, норвежский премьер Эрна Сульберг, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, канцлер Австрии Кристиан Керн, президент Украины Петр Порошенко, премьер Пакистана Наваз Шариф, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Малайзии Наджиб Разак, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Меры после случишегося

После взрыва в Манчестере глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полиция Лондона работает в усиленном режиме.

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Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

Телеканал Fox News сообщил, что полицейские управления американских городов Нью-Йорк и Лос-Анджелес внимательно следят за ситуацией вокруг теракта в Великобритании.

Башня ратуши в Манчестере. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мэр Манчестера призвал горожан собраться, чтобы почтить память погибших
Министр внутренних дел Италии Марко Миннити в связи со взрывом в Манчестере созвал во вторник внеочередное заседание национального Антитеррористического комитета стратегического анализа.

При этом власти Бельгии после теракта в британском городе и в преддверии саммита НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе, приняли решение не повышать уровень террористической угрозы на территории королевства. Глава МВД Чехии Милан Хованец также сообщил, что ведомство не планирует усиливать охрану общественных мероприятий или принимать какие-либо другие дополнительные меры безопасности в республике в связи с терактом в Манчестере.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Главный урок теракта в Манчестере
Руководитель московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил РИА Новости, что усиление мер безопасности в столичном спортивном комплексе "Олимпийский", где во вторник выступит с концертом американская рок-группа Aerosmith, будет проходить в обязательном порядке. Как подчеркнули организаторы концерта и пресс-служба "Олимпийского", в комплексе приняты все меры безопасности

Трагедия глазами очевидца

Учительница из Манчестера Элизабет Уэлсби отвела свою дочь Кейт на концерт в честь ее 13-го дня рождения. Элизабет рассказала порталу BuzzFeed, что услышала похожие на два взрыва звуки сразу после того, как Ариана Гранде ушла со сцены. По ее словам, сначала все подумали, что это был звук лопнувших шариков.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.2017
© AP Photo / Peter Byrne
Шестеро подростков и девочка числятся пропавшими после теракта в Манчестере
Пришедшая на концерт со своей 13-летней дочерью Энн-Мари описала происходящее как "абсолютную панику". Еще одна свидетельница Эмма Джонсон сообщила BBC Radio Manchester, что они с мужем ждали двух своих дочерей-подростков с концерта. "Это определенно была бомба. Взрыв точно прогремел в фойе", — сказала она.

Еще одна женщина по имени Рейчел, ставшая очевидцем случившегося и сопровождавшая на концерте 14-летнюю дочь, также описала неопределенность и панику после концерта.

Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
При входе на концерт в Манчестере не было досмотра, сообщил очевидец
Как сообщил РИА Новости по телефону очевидец событий Александр Панкратов, находившийся в момент взрыва внутри комплекса "Манчестер Арена", безопасность при входе на концерт не была организована должным образом. "Если сравнивать (организацию безопасности) с нашими (концертами), то она была никак не организована. Как таковой безопасности не было, просто на входе стоит билетер, который проверяет, как обычно, билеты", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в России за досмотр на концертах и спортивных мероприятиях отвечает отдельный человек, но в Манчестере такого сотрудника не было. "Здесь такого специального человека не было. Тот же человек, который проверяет билеты, он же и просто просит открыть сумку и, не ощупывая ее, держа в руках билет, осматривает сумку визуально. То есть можно все что угодно пронести", — добавил Александр.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Теракт в Манчестере: мир скорбит и выражает поддержку Британии
Александр Панкратов также рассказал, что проверка билета и визуальный досмотр вещей людей, пришедших на концерт, производились быстро, чтобы не задерживать людей. По его словам, на входе в концертный зал отсутствовали металлоискатели и специальные рамки. Он добавил, что концертный зал расположен рядом с ближайшим железнодорожным вокзалом, и один из его выходов состыкован с вокзальным выходом, где также отсутствовала проверка людей.

Очевидец отметил, что в первые несколько минут после случившегося среди людей была небольшая паника. При этом Александр сообщил, что после взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена" посетителям не сделали каких-либо объявлений о том, что произошло.

Еще один очевидец событий, Никола Трохтова, также заявила Чешскому радио, что при входе на концерт зрители не проходили через рамочные металлодетекторы, у них не досматривали сумки, осмотр был практически нулевой.

Теракт в Манчестере
© РИА Новости, Инфографика
Теракт в Манчестере
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