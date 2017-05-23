Мысли и молитвы мировых звезд обращены к жертвам взрыва в Манчестере

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ряд звезд шоу-бизнеса и спорта выразили во вторник соболезнования в связи со взрывом на стадионе в Манчестере, где погибли 22 человека и почти 60 получили ранения.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта американской певицы Арианы Гранде поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети, еще 59 человек получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

"Абсолютно шокирован и ошеломлен тем, что произошло в Манчестере. Любовь и свет – семьям всех, кого это затронуло", — написал бывший вокалист культовой британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер в своем официальном аккаунте в Twitter.

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23 мая 2017 г.

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Oasis родом из Манчестера, группа ранее выступала в концертном комплексе, где произошел взрыв.

Опечален известием о взрыве и музыкант Гэри Барлоу из группы Take That, которая планировала выступить на "Манчестер Арене" в ближайшие дни: "Грустные, грустные новости из Манчестера. Мои молитвы с жертвами и семьями погибших".

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Родившийся в Манчестере гитарист группы The Smiths Джонни Марр также написал в микроблоге, что "Манчестер держится вместе".

Боль за каждую семью

Manchester stands together. — Johnny Marr (@Johnny_Marr) 23 мая 2017 г.

Американские музыканты также выразили свои соболезнования жертвам взрыва, а также певице Ариане Гранде.

Так, певица Тейлор Свифт в своем микроблоге в Twittter выразила соболезнования пострадавшим в результате теракта. "Мои мысли, молитвы и слезы сейчас о тех, кто пострадал в результате трагедии сегодня ночью в Манчестере. Шлю всю свою любовь", — написала артистка.

"Мое сердце болит за мою сестру Ариану и каждую семью, которую коснулось это трагическое событие в Великобритании. Погибли невинные. Мне так жаль слышать об этом", — написала в микроблоге певица Ники Минаж.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 мая 2017 г.

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Певица Кэти Перри призналась, что "убита горем", она соболезнует семьям погибших и Ариане Гранде. Ей вторит и австралийская певица Кайли Миноуг, чья "любовь, мысли и молитвы" с Манчестером.

Соболезнования спортсменов

Ранее стало известно, что к соболезнованиям присоединились футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В свою очередь, футболист Дэвид Бэкхем, чья карьера начиналась в "Манчестер Юнайтед" выразил соболезнования в связи со взрывом. "Душераздирающие новости из Манчестера. Как отца и человека, меня очень опечалило то, что произошло. Мои мысли сейчас со всеми, кого затронула эта трагедия", — написал Бэкхем в своем официальном аккаунте в Instagram.

Другой бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отметил, что "все его мысли с пострадавшими".

Концертный комплекс "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек и является вторым по размеру в ЕС. Здесь проходят как спортивные, так и культурные мероприятия.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>