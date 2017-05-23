Греческое проклятие: меры "экономии" сейчас, кредиты – неизвестно когда

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться о помощи Греции. Восьмичасовые переговоры в Брюсселе завершились безрезультатно — не будет ни выделения нового кредитного транша, ни списания хотя бы части огромного греческого долга. При этом еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси выразил надежду, что соглашение по кредиту Греции все-таки "может быть достигнуто через несколько недель". И это несмотря на то, что меры жесткой экономии, которые и были условием кредита, правительство ввело уже сейчас.
Единственный, кто пока безусловно выигрывает, — это курс евро. Биржевые аналитики констатировали, что новый пакет реформ и мер экономии положительно отразился на котировках валюты.
За кредиты для страны заплатят пенсионеры
Практически все греческие профсоюзы в знак протеста провели забастовку: были остановлены железнодорожное и автобусное сообщение, не работали такси. К забастовке также присоединились врачи, госслужащие, журналисты и даже пожарные. В центре Афин произошли столкновения забастовщиков с полицией, был использован слезоточивый газ. Никакого результата протесты не дали.
Ситуация вокруг выделения кредитов вообще выглядит как хождение по кругу. Грекам все время обещают деньги в обмен на болезненные реформы. И все время выдачу денег откладывают. Показательны в этом смысле почти синхронные заявления из ФРГ, главного финансового донора ЕС.
Вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль со страниц Suddeutsche Zeitung выступает с предложением списать часть долга греков: "Греции постоянно обещают списание долгов в обмен на внедрение реформ, мы должны сдержать это обещание". Одновременно Минфин Германии распространяет официальное сообщение: "Мы не согласны с облегчением долгового бремени Афин. Берлин выступает против продления сроков погашения Грецией кредитов и списания задолженности".
И левые станут правыми
Само появление долга — тоже "заслуга" праволиберальных правительств. Начиная с 2000-х годов они "правили" статистику по экономическим показателям страны с целью показать дефицит бюджета и тем самым привлечь инвестиции. В 2009 году факты занижения дефицита были вскрыты. Разразился скандал. Долговой кризис наложился сначала на всемирный финансовый кризис, потом на "войну санкций" и кризис с беженцами. С тех пор страна в нокауте. А долг перед структурами ЕС перманентно растет.
После того как в 2015 году СИРИЗА стала правящей партией, Ципрас обещал избирателям отказаться от "кабальных условий" и "диктата" ЕС. Более того, он пригрозил выйти из еврозоны и спрогнозировал "начало конца зоны евро". Но в итоге — после серии переговоров с еврочиновниками — Ципрас сам стал горячим сторонником экономии. И теперь ультралевый политик защищает правую экономическую программу.