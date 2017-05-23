Греческое проклятие: меры "экономии" сейчас, кредиты – неизвестно когда

Граффити с изображением премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция

Граффити с изображением премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться о помощи Греции. Восьмичасовые переговоры в Брюсселе завершились безрезультатно — не будет ни выделения нового кредитного транша, ни списания хотя бы части огромного греческого долга. При этом еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси выразил надежду, что соглашение по кредиту Греции все-таки "может быть достигнуто через несколько недель". И это несмотря на то, что меры жесткой экономии, которые и были условием кредита, правительство ввело уже сейчас.

Единственный, кто пока безусловно выигрывает, — это курс евро. Биржевые аналитики констатировали, что новый пакет реформ и мер экономии положительно отразился на котировках валюты.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017 © AP Photo / Thanassis Stavrakis Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017

За кредиты для страны заплатят пенсионеры

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил: "Мы заслуживаем и ожидаем от Еврогруппы такое решение, которое сможет облегчить наше долговое бремя и будет соответствовать ожиданиям народа Греции". Пока такого решения нет. Зато есть меры экономии, среди которых: общее сокращение бюджетных трат на 4,8 миллиарда евро, снижение пенсий на 18% и уменьшение минимальной суммы ежегодного дохода, который не облагается налогом, с 8636 до 5681 евро.

Практически все греческие профсоюзы в знак протеста провели забастовку: были остановлены железнодорожное и автобусное сообщение, не работали такси. К забастовке также присоединились врачи, госслужащие, журналисты и даже пожарные. В центре Афин произошли столкновения забастовщиков с полицией, был использован слезоточивый газ. Никакого результата протесты не дали.

В ЕС не очень хотят платить сами, но при этом призывают, чтобы кредитование Греции возобновили из источников Международного валютного фонда (МВФ). "Нам важно, чтобы МВФ участвовал в программе выделения кредитов, так как это очень важно для стран еврозоны, это важно в целом для ЕС", — заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум. Ранее Ципрас констатировал провал переговоров с МВФ из-за позиции Германии и даже попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель убедить своего министра финансов "покончить с его постоянной агрессивностью".

Ситуация вокруг выделения кредитов вообще выглядит как хождение по кругу. Грекам все время обещают деньги в обмен на болезненные реформы. И все время выдачу денег откладывают. Показательны в этом смысле почти синхронные заявления из ФРГ, главного финансового донора ЕС.

Вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль со страниц Suddeutsche Zeitung выступает с предложением списать часть долга греков: "Греции постоянно обещают списание долгов в обмен на внедрение реформ, мы должны сдержать это обещание". Одновременно Минфин Германии распространяет официальное сообщение: "Мы не согласны с облегчением долгового бремени Афин. Берлин выступает против продления сроков погашения Грецией кредитов и списания задолженности".

© AFP 2017 / Aris Messinis Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас после победы на парламентских выборах в Греции © AFP 2017 / Aris Messinis Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас после победы на парламентских выборах в Греции

И левые станут правыми

За неоднозначный пакет реформ проголосовали 153 депутата, против — 128. Ситуация в греческом парламенте парадоксальная. Дело в том, что Ципрас — лидер коалиции СИРИЗА, ультралевых политических сил. В январе 2015 года СИРИЗА выиграла парламентские выборы именно на волне протестных акций против мер экономии, проводимых правой партией "Новая демократия" под давлением ЕС.

Само появление долга — тоже "заслуга" праволиберальных правительств. Начиная с 2000-х годов они "правили" статистику по экономическим показателям страны с целью показать дефицит бюджета и тем самым привлечь инвестиции. В 2009 году факты занижения дефицита были вскрыты. Разразился скандал. Долговой кризис наложился сначала на всемирный финансовый кризис, потом на "войну санкций" и кризис с беженцами. С тех пор страна в нокауте. А долг перед структурами ЕС перманентно растет.

После того как в 2015 году СИРИЗА стала правящей партией, Ципрас обещал избирателям отказаться от "кабальных условий" и "диктата" ЕС. Более того, он пригрозил выйти из еврозоны и спрогнозировал "начало конца зоны евро". Но в итоге — после серии переговоров с еврочиновниками — Ципрас сам стал горячим сторонником экономии. И теперь ультралевый политик защищает правую экономическую программу.