СМИ: в Манчестере арестовали несколько человек в ходе расследования теракта

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта, жертвами которого стали более 20 человек, пишет газета Manchester Evening News.
По данным издания, аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.
В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.