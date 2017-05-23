СМИ: в Манчестере арестовали несколько человек в ходе расследования теракта

Взрыв на стадионе в Манчестере (102)

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта, жертвами которого стали более 20 человек, пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.