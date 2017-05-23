Политолог прокомментировал квотирование украинского языка на ТВ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Введение квоты в 75% на украинский язык на телеканалах является очередным "наступлением на права граждан" со стороны властей Украины, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее во вторник Верховная рада Украины приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.

"Я ничему не удивляюсь. Сейчас мы — свидетели волны наступления на права граждан Украины, такой плотности наступления в единицу времени еще никогда не было", — прокомментировал Погребинский РИА Новости решение Рады о квотировании украинского языка на телевидении.

По мнению политолога, после масштабного празднования в этом году на Украине Дня Победы, несмотря на все ограничения со стороны властей и запугивания со стороны украинских националистов, власть почувствовала себя некомфортно и в виде защитной реакции начала инициировать решения, которые нарушают права граждан. Среди них, в частности, — уже принятый парламентом закон о запрете на изготовление и ношение георгиевской ленточки, а также предложения внести изменения в законодательство о статусе религиозных организаций, направленные против УПЦ Московского патриархата и о введении визового режима с РФ.