Оборонная концепция Польши предполагает реальность конфликта России и НАТО

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Концепция обороны Польши, которая была обнародована во вторник, предполагает реальность вооруженного конфликта России и страны НАТО.

"Вызов Москвой конфликта на региональном уровне с участием одного или нескольких государств-членов НАТО является реальной перспективой", — утверждают авторы документа. По их мнению, "Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР — Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа".

Также авторы концепции обратили внимание на "нестабильность вблизи южного фланга НАТО" — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению создателей документа, шансы на стабилизацию в этой части мира невелики из-за противоречивых интересов государств региона и "вмешательства России", которая таким образом якобы "оказывает дополнительное давление на Запад".

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.