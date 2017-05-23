Польша в концепции обороны назвала Россию главным вероятным противником

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Польши презентовали концепцию обороны, в которой главным вероятным противником страны назвали Россию.

Документ предполагает реальность вооруженного конфликта Москвы и страны НАТО. Авторы концепции утверждают, что "Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР — Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа".

К основным вызовам и угрозам, по их мнению, относятся "агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей".

"Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для достижения политических целей", — утверждают авторы концепции.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в России неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе об этом прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Было решено, что основу контингента батальона в Латвии представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Варшава также направляет своих солдат в батальоны НАТО в Румынии и странах Балтии: численность польского контингента в Румынии составит 250 солдат, в Балтийских странах — 200.