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В мире

Польша в концепции обороны назвала Россию главным вероятным противником

13:4223.05.2017
(обновлено: 13:58 23.05.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии. Архивное фотоСолдаты польской армии. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Польши презентовали концепцию обороны, в которой главным вероятным противником страны назвали Россию.

Документ предполагает реальность вооруженного конфликта Москвы и страны НАТО. Авторы концепции утверждают, что "Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР — Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа".

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
Польша считает Россию главной угрозой НАТО, заявил Солох
К основным вызовам и угрозам, по их мнению, относятся "агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей".

"Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для достижения политических целей", — утверждают авторы концепции.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в России неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе об этом прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Было решено, что основу контингента батальона в Латвии представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Варшава также направляет своих солдат в батальоны НАТО в Румынии и странах Балтии: численность польского контингента в Румынии составит 250 солдат, в Балтийских странах — 200.

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