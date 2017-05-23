Среди раненых и погибших в Манчестере много детей и молодежи, сообщила Мэй

Взрыв на стадионе в Манчестере (97)

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Среди раненых и погибших в результате взрыва на концерте в Манчестере много детей и молодых людей, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Двадцать два человека погибли, 59 ранены. Пострадавшие находятся в 8 различных госпиталях в районе Большого Манчестера. Многие находятся в критическом состоянии. Мы знаем, что среди убитых и раненых было много детей и молодых людей", — сказала Мэй журналистам по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA.