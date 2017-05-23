В Брюсселе на саммите НАТО для борьбы с беспилотниками задействуют птиц

БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Для борьбы с малыми беспилотниками в день саммита НАТО 25 мая в Брюсселе полиция задействует птиц, сообщила во вторник телерадиокомпания RTBF.
Уточняется, что полицейские из соседних Нидерландов специально обучили этому орлов.
Для поддержания порядка в день встречи в Брюсселе глав государств и правительств 29 стран – участниц саммита Североатлантического альянса бельгийская полиция будет также усилена стражами порядка из Люксембурга.
По словам мэра Брюсселя Ивана Майора, безопасность в день саммита НАТО будут обеспечивать около 4 тысяч полицейских.