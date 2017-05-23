Кувейтские таможенники поймали прилетевшего из Ирака голубя-наркокурьера

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кувейтские таможенники поймали прилетевшего из Ирака почтового голубя, использовавшегося для доставки наркотиков, сообщает газета "Ар-Рай".

По данным газеты, почтовый голубь привлек внимание сотрудников таможни на КПП "Аль-Абдали", расположенном на границе с Ираком. Таможенникам удалось поймать птицу и обнаружить у нее на спине мешочек, внутри которого оказались 178 таблеток некоего наркотического вещества.

Газета отмечает, что это, возможно, первый случай подобного использования птицы. Издание опубликовало также фотографии озадаченной птицы.

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Конфискованные наркотики переданы соответствующим органам, отмечает газета.

Ранее в качестве наркокурьера голубя пытался использовать турецкий заключенный. Местные СМИ в апреле сообщали, что мужчина предпринял неудачную попытку получить мобильный телефон и марихуану, используя пару голубей. Заключенный подкармливал двух голубей противоположного пола, после чего они образовали пару. Самку голубя мужчина удерживал в камере, а выпущенного на волю самца поймали друзья узника, которые прикрепили к птице мобильный телефон и небольшую партию наркотика.

Однако голубь не смог сразу долететь с таким тяжелым для него грузом до своей подруги и был замечен другим заключенным, который сообщил об этом охране.