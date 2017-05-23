Правоохранители считают, что установили личность смертника в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Личность террориста в Манчестере пока не подтверждена на 100%, хотя правоохранители считают, что они знают, кто устроил теракт, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

"Полиция и правоохранительные органы считают, что им известна личность преступника. Но на настоящем этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", — сказала Мэй журналистам по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA.

По ее словам, правоохранители считают, что преступник действовал один, но необходимо проверить и этот факт.

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