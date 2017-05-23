Истребитель ВВС Индии пропал с радаров на северо-востоке страны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выполнявший учебный полет истребитель ВВС Индии Су-30 пропал с радаров на северо-востоке страны, сообщают местные СМИ.
"Самолет марки "Сухой" совершал учебный полет недалеко от Тезпура, когда пропал с радаров. На борту находились два пилота", — цитирует издание Times of India неназванного высокопоставленного представителя ВВС Индии, который дал понять, что самолет мог разбиться.
По данным издания India Today, в регионе, где индийский истребитель совершал учебный полет, были плохие погодные условия.
В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.