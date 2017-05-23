Истребитель ВВС Индии пропал с радаров на северо-востоке страны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выполнявший учебный полет истребитель ВВС Индии Су-30 пропал с радаров на северо-востоке страны, сообщают местные СМИ.

По информации издания Hindustan Times , радиосвязь с истребителем была потеряна, когда он находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, недалеко от границы с Китаем. На борту военного самолета находились два пилота, которые ранее сообщали о перебоях в работе двигателя.

"Самолет марки "Сухой" совершал учебный полет недалеко от Тезпура, когда пропал с радаров. На борту находились два пилота", — цитирует издание Times of India неназванного высокопоставленного представителя ВВС Индии, который дал понять, что самолет мог разбиться.

По данным издания India Today, в регионе, где индийский истребитель совершал учебный полет, были плохие погодные условия.

В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.