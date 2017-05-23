Лишенный приза из-за гражданства РФ программист рассказал о произошедшем

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Программист Владимир Игловиков, лишенный призового места в британском конкурсе Data Science Challenge из-за российского гражданства, прокомментировал решение организаторов. Об этом он рассказал в интервью RT.

Игловиков пояснил, что еще до участия в конкурсе знал о правиле, которое запрещает выплачивать денежное вознаграждение участникам из стран, которым Transparency International в 2014 году присвоил рейтинг ниже 37. В связи с этим он решил обсудить данный пункт с представителями DSTL и прояснить ситуацию.

По словам программиста, в ходе Skype-интервью с организаторами его заверили, что правило является временным и вскоре будет скорректировано, однако условия конкурса так и не изменились.

Игловиков подчеркивает, что принял участие в DSTL из-за интересного задания, а не из-за денежного приза.

"То, что меня исключили из числа призеров, меня не расстраивает. А вот тот факт, что существуют соревнования с такими дискриминационными правилами, — очень даже", — отметил программист, предположив, что если бы подобная ситуация коснулась одной из европейских стран, реакция организаторов и общественности была бы другой.