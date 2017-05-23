В Страсбурге не знают о намерении России сократить взнос в бюджет СЕ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совет Европы (СЕ) не располагает информацией о якобы имеющихся у российской стороны планах сократить взнос в бюджет организации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген.
Ранее газета "Известия" написала, что Россия планирует урезать ассигнования в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.
По его словам, эта тема "не упоминалась на недавней двусторонней встрече генерального секретаря (СЕ) Турбьерна Ягланда и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на прошлой неделе".
На прошлой неделе в Никосии в рамках заседания комитета министров иностранных дел прошла встреча главы Совета Европы и российского министра иностранных дел.
Россия один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.