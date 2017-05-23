Клинцевич: Европа не может контролировать анклавы мигрантов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европа не может контролировать анклавы и лагеря мигрантов на своей территории, сообщил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире канала "Россия-24".
"При той форме организации этого процесса контролировать они не просто не могут, они их не контролируют, и сегодня даже при наличии даже очень эффективных средств у европейских спецслужб с данной бедой они справиться не смогут. Пока что не очень сильно активизировалась террористическая сеть, пока не получили они соответствующее задание по проведению тех или иных террористических актов, идет пока что проба пера", — сказал Клинцевич, говоря о возможности контроля за лагерями мигрантов в Европе.
По словам сенатора, в России есть налаженная система профилактики и борьбы с терроризмом.
В понедельник вечером в британском Манчестере в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. Полиция города заявила, что взрыв совершил один смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения.