Клинцевич: Европа не может контролировать анклавы мигрантов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европа не может контролировать анклавы и лагеря мигрантов на своей территории, сообщил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире канала "Россия-24". © РИА Новости / Елена Шестернина Amnesty International: система приема беженцев в Испании потерпела крах

"При той форме организации этого процесса контролировать они не просто не могут, они их не контролируют, и сегодня даже при наличии даже очень эффективных средств у европейских спецслужб с данной бедой они справиться не смогут. Пока что не очень сильно активизировалась террористическая сеть, пока не получили они соответствующее задание по проведению тех или иных террористических актов, идет пока что проба пера", — сказал Клинцевич, говоря о возможности контроля за лагерями мигрантов в Европе.

По словам сенатора, в России есть налаженная система профилактики и борьбы с терроризмом.

"У нас тоже был период, когда на важные мероприятия были рамки, было достаточно большое количество полицейских, и это у кого-то вызывало раздражение. Сегодня ни у кого не вызывает раздражения: люди спокойно тратят несколько минут, чтобы пройти через рамку, чтобы показать какие-то вещи, которые заинтересовали полицейских и спокойно участвовать и тех или иных мероприятиях, отлично понимая, что безопасность его жизни сегодня гарантирована государством… Все-таки у России накопился с 1994 года очень серьезный опыт, и Россия готова делиться этим опытом и помогать всем. Но пока что он в мире, особенно в Европе, не очень востребован, хотя консультации по линии спецслужб идут", — добавил Клинцевич.

В понедельник вечером в британском Манчестере в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. Полиция города заявила, что взрыв совершил один смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения.